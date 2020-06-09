Исполком РФС утвердил календарь чемпионата и Кубка России

Москва, 9 июня. Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил календари чемпионата и Олимп-Кубка России на оставшуюся часть сезона. Ранее они были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Сообщение об этом появилось в официальном микроблоге РФС в Twitter. РФС также признал, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка. Теперь при определении домашнего клуба в матчах Кубка страны будет использоваться принцип применявшийся в турнире до сезона-2019/20. Согласно нему, хозяином встречи становился клуб, который провела меньше игр на своем поле.

Ранее РФС согласовал с Роспотребнадзором регламент возобновления сезона РПЛ. Календарь оставшихся 8 туров ЧР был опубликован 2 июня. Турнир продолжится 19 июня матчами 23-го тура.