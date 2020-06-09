Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров назвал условие подорожания отдыха в РФ

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на треть только при условии серьезного платежеспособного спроса. Прогноз о подъеме цен на 20–30% пока выглядит сомнительно — таким мнением поделился вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов заявил, что отдых на российских курортах в этом году может подорожать на треть. По его мнению, это произойдет в случае сохранения ограничений на выезд из страны.

«По имеющейся информации и по тому, как происходит бронирование на июль-август, видно, что цены могут подняться значительно. То есть более чем на 20–30%», — сказал Курносов в комментарии «Известиям».

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов скептично относится к прогнозу АТОР. По его мнению, сейчас предпосылок к серьезному подорожанию отдыха на отечественных курортах нет.

«Я всегда очень скептически отношусь к такого рода предсказаниям и прогнозам. Отельеры себе не враги. Пойти на такой шаг и повысить цены на 30% в ситуации еще перекрытых [туристических] потоков — я вчера был в Сочи и понимаю, о чем говорю, — никому в голову не придет. Если даже отдельные такие случаи и есть, они могут быть связаны с очень серьезным, подкрепленным платежеспособным спросом», — сказал Вадим Прасов в комментарии ФАН.

Цена является рыночным инструментом, на который влияют спрос и предложение, напомнил эксперт. Для ее подъема должны сформироваться определенные условия.

«Для отельеров туроператоры не являются единственными возможными партнерами: не то, что в сегодняшней ситуации, а вообще. Это только один из каналов продаж. То, что мы наблюдаем сейчас — потеря первого месяца высокого сезона, потому что уже очевидно, что июнь будет отработан далеко от привычных параметров. Да, у индустрии были серьезные потери, был простой, где-то возрастает себестоимость за счет противоэпидемиологических мероприятий согласно требованиям Роспотребнадзора, и местами — здравого смысла. Но просто взять и повысить цены на 20–30% — сомневаюсь, что отели на это пойдут», — сказал Вадим Прасов.

Эксперт назвал условие, при котором отдых на отечественном курорте может значительно подорожать.