Путин проведет публичное мероприятие в День России

Москва, 9 июня. У президента РФ Владимира Путина запланированы публичные мероприятия в День России, они пройдут не в режиме видеоконференции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Безусловно. На 12 число запланировано публичное мероприятие. Мы своевременно вас проинформируем о том, что это будет», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, планирует ли глава государства принимать участие в публичных мероприятиях в ближайшее время.

Чиновник отметил, что «это связно с Днем России».

Ранее советник российского президента по культуре Владимир Толстой сообщил, что 12 июня в Кремле запланировано награждение Героев труда.

С конца марта значительная часть встреч и совещаний главы государства проходит в онлайн-формате, однако Путин периодически проводит очные встречи.