Посол Вьетнама добавит имена добровольцев своей страны в галерею «Дорога памяти»

Посольство Вьетнама в России установило имена семи вьетнамских добровольцев, сражавшихся в составе Красной Армии при обороне Москвы в 1941 году. Их имена добавят в базу мультимедийной галереи «Дорога памяти», передает Федеральное агентство новостей. Об этом рассказал чрезвычайный и полномочный посол Вьетнама Нго Дык Мань во время осмотра Главного храма ВС РФ.

«Меня особо заинтересовало участие вьетнамских добровольцев-солдат в защите Москвы, — заявил Нго Дык Мань. — Я читал разные статьи, исследования российских и вьетнамских авторов на эту тему, лично знакомил людей, активизировал процесс поиска информации о двух добровольцах-солдатах, чтобы получились полные сведения. Я горжусь тем, что поколение вьетнамских военных принимало непосредственное участие в великой войне, защищая Москву и Советский Союз».

Посол рассказал, что вьетнамцев Великая Отечественная застала во время учебы в СССР. Молодые люди вступили в Красную Армию в самом начале войны и уже зимой 1941 года защищали Москву.

«Мы установили личности этих семи солдат, — уточнил посол. — Пять из них за свой вклад в Великую Отечественную войну были отмечены высокой наградой Советского государства — орденом Отечественной войны 1-й степени».

По его словам, собрать информацию в архивах было непросто, вьетнамцы столкнулись со многими трудностями в процессе поиска. Но теперь имена опознанных солдат появятся в проекте «Дорога памяти» Главного храма Вооруженных Сил России.

Чрезвычайный и полномочный посол Вьетнама Нго Дык Мань признался, что впечатлен посещением храма.

«Я думаю, такого в мире больше нет, — сказал он в разговоре с ФАН. — Это уникальный храм».

Посол рассказал, что высоко оценивает все мероприятия, которые нацелены на сохранение исторической правды и признание решающей роли советского народа и Красной Армии в борьбе против фашизма.

«Народный марш «Бессмертного полка» широко проводился в России и состоялся также во Вьетнаме, — напомнил Нго Дык Мань. — Вьетнамский народ помнит, что многие советские специалисты плечом к плечу помогали ему в борьбе за национальное освобождение и воссоединение страны».

Посол Вьетнама в России считает, что и храм, и «Дорога памяти» станут достопримечательностями не только для российских граждан, но и для иностранных туристов.

Напомним, Главный храм ВС РФ откроется 22 июня.