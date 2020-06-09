Академик спрогнозировал вторую волну коронавируса

Москва, 9 июня. Академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности Юрий Беленков рассказал, что нужно готовиться ко второй волне коронавирусной инфекции. По его словам, вторая волна пандемии будет обязательно.

«Дело все в том, что это естественное течение любой вирусной инфекции», — сказал он.

Выступая на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», специалист уточнил, что сейчас формируется концепция, как будет развиваться вирус. По словам эксперта, вирусные инфекции идут волнообразно.

«Какой будет вторая волна COVID-19, «зависит не только от течения вирусной инфекции, но и от нас тоже», — подчеркнул он.

Напомним, с 9 июня в Москве прекращается действие ограничений, которые были введены в связи с эпидемией коронавируса. Как заявил столичный мэр Сергей Собянин, в городе значительно снизился уровень распространения инфекции, это позволяет отменить режим самоизоляции.

К настоящему моменту число вылечившихся в России достигло 242 397 человек. За последние сутки в стране выписали 11 709 пациентов с коронавирусом. Это максимальный показатель с 26 мая и второй с начала пандемии COVID-19. Во вторник доля поправившихся достигла 49,96%.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в конце прошлого года в Китае. COVID-19 мог начать распространяться там еще в августе. К такому выводу пришли ученые, изучив спутниковые снимки больничных парковок в китайском городе Ухань.

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