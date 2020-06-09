В Совфеде предложили создать систему данных по энергоснабжению регионов России

Москва, 9 июня. Несоответствие данных Росстата формам, принятым Минэнерго, препятствует составлению топливно-энергетических балансов (ТЭБ) субъектов РФ и успешному завершению газификации страны. Об этом рассказал глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, который предложил создать единую информационную систему для мониторинга данных по тепло- и энергоснабжению регионов.

Топливно-энергетический баланс представляет собой документ, в который вносятся данные о добыче, транспортировке, переработке и конечном потреблении в регионе энергоресурсов. ТЭБ позволяет определить эффективность использования ресурсов.

По словам Кутепова, сенаторы уже систематизировали данные по 60 регионам России и пришли к выводу, что зачастую происходит расхождение в показателях, передает «Парламентская газета».

Чтобы упорядочить сведения, парламентарий предлагает узаконить формат ТЭБ, отменив рекомендательный характер приказа Минэнерго.

Помимо это Кутепов считает необходимым определить полномочия федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также утвердить порядок предоставления информации хозяйствующими субъектами и контроля за исполнением ТЭБ.

Все данные ТЭБ предлагается собрать в единую информационную систему. При этом планируется, что Росстат будет безвозмездно предоставлять в систему статистические сведения.