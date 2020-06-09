Песков назвал «чудовищным» смертельное ДТП по вине Ефремова

Москва, 9 июня. Смертельное ДТП по вине актера Михаила Ефремова является «чудовищным случаем», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь, к сожалению, речь идет о трагическом случае, о чудовищном случае, когда пьяный водитель — и неважно, кто он, — устроил аварию, в которой погиб человек», — отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что речи о лишении Ефремова звания заслуженного артиста РФ после случившегося не идет.

Накануне, 8 июня, в Москве на Смоленской площади произошло ДТП с участием Ефремова. Актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Актер не пострадал, однако водитель фургона, в который врезался актер, Сергей Захаров получил тяжелые травмы. Позже мужчина скончался в больнице.

После смерти Захарова уголовное дело в отношении Ефремова переквалифицировали. Актеру грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Во вторник Ефремова доставят в суд. Следователь Следственного управления ГУ МВД будет ходатайствовать об избрании меры пресечения.

Как сообщил источник Федерального агентства новостей, у погибшего осталась пожилая мать, которая пока не знает о смерти сына. Женщина проживает в селе Кузьминское Рязанской области и страдает хроническими заболеваниями.