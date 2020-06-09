Кремль не считает смертельным снятие ограничений по коронавирусу в Москве

Москва, 9 июня. В Кремле не считают стремительным снятие ограничений по коронавирусу в Москве, поскольку этот процесс идет постепенно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, отменяющий в городе с 9 июня режим самоизоляции и пропусков, напоминает «Вечерняя Москва». Некоторые сочли, что глава Москвы начал допускать послабления слишком быстро.

«Почему слишком стремительно? Какие-то ограничения остаются, какие-то будут сниматься только по истечению одной или двух недель. Это же не полная отмена. Собянин весьма аргументированно все это объяснил вчера в своем выступлении», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле отмену ограничений в столице слишком стремительной.

РИАМО уточняет, что, согласно распоряжению Собянина, со вторника в Москве возобновляют работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и каршеринг. Кроме того, в городе снимаются ограничения на посещение кладбищ, а концертные организации, театры и цирки могут начать репетиции.

Следующим «рубежом» смягчений станет 16 июня. С этого числа откроются стоматологии, музеи, библиотеки, зоопарки, выставочные залы и летние веранды кафе.

С 23 июня в Москве заработают фитнес-клубы и бассейны, без ограничений начнут функционировать детские сады, откроются детские площадки и площадки для воркаута.

«ФедералПресс» отмечает, что, несмотря на все послабления, масочно-перчаточный режим в столице сохраняется.