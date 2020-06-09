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Устроившему смертельное ДТП Ефремову вызвали скорую помощь

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Устроившему смертельное ДТП Ефремову вызвали скорую помощьМосква, 9 июня. Актеру Михаилу Ефремову потребовалась помощь врачей. Он пожаловался на ухудшение самочувствия и ему вызвали скорую помощь, сообщил ФАН источник, знакомый с ситуацией. 

Напомним, накануне Ефремов попал в крупное ДТП на Садовом кольце в центре Москвы. Он находился за рулем своего внедорожника в нетрезвом виде, вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик. Управлявший им мужчина скончался в больнице: сломанные ребра повредили легкие, врачи не смогли спасти его жизнь.

Устроившему смертельное ДТП Ефремову вызвали скорую помощь

По данному факту было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека (она предполагает до 12 лет лишения свободы). Адвокат артиста сообщил журналистам, что Ефремов признал вину и в ближайшее время будет доставлен на допрос. 

Устроившему смертельное ДТП Ефремову вызвали скорую помощьСегодня стало известно, что актер за секунды до смертельной аварии чуть не устроил еще одну аварию на Смоленской площади в центре Москвы. По словам мужчины по имени Владислав, который находился за рулем авто вчера вечером и двигался по Смоленской площади, внедорожник Ефремова вылетела из переулка сразу во второй-третий ряд. Владислав считает, что если бы он проехал там на три секунды позже, то Ефремов бы в него врезался. 

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