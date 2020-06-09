Устроившему смертельное ДТП Ефремову вызвали скорую помощь

Москва, 9 июня. Актеру Михаилу Ефремову потребовалась помощь врачей. Он пожаловался на ухудшение самочувствия и ему вызвали скорую помощь, сообщил ФАН источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, накануне Ефремов попал в крупное ДТП на Садовом кольце в центре Москвы. Он находился за рулем своего внедорожника в нетрезвом виде, вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик. Управлявший им мужчина скончался в больнице: сломанные ребра повредили легкие, врачи не смогли спасти его жизнь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека (она предполагает до 12 лет лишения свободы). Адвокат артиста сообщил журналистам, что Ефремов признал вину и в ближайшее время будет доставлен на допрос.

Сегодня стало известно, что актер за секунды до смертельной аварии чуть не устроил еще одну аварию на Смоленской площади в центре Москвы. По словам мужчины по имени Владислав, который находился за рулем авто вчера вечером и двигался по Смоленской площади, внедорожник Ефремова вылетела из переулка сразу во второй-третий ряд. Владислав считает, что если бы он проехал там на три секунды позже, то Ефремов бы в него врезался.