Стали известны подробности задержания диджея Дениса Казначеева в Берлине. ФАН-ТВ

Знакомая российского музыканта и диск-жокея Дениса Казначеева, выступающего под псевдонимом Guttersnipe, рассказала подробности задержания россиянина в понедельник в Берлине.

Как вспоминает Анастасия Селянина, в тот день она вышла из дома на пять минут, а по возвращению ее остановили люди в штатском, представились сотрудниками полиции и попросили предъявить документы. С собой у девушки не было паспорта, и ей пришлось подняться в квартиру вместе с полицией. По ее словам, входная дверь в жилое помещение была выбита, а на Денисе уже были наручники.

Полицейские сообщили, что Денис обвиняется в криптомошенничестве и отмывании денег, более подробной информации они не сказали. Зато провели масштабный обыск в квартире: изъяли ноутбук и компьютер, проверили всю технику, осмотрели полки, шкафы, забрали все документы и карточки.

Анастасия до сих пор не может поверить, что ее друга забрала полиция, девушка уверена в невиновности Дениса, ведь он никогда не был связан с IT-технологиями, компьютерами и валютой.

«Все друзья Дениса, вся семья, все мы верим, что Денис вообще не виновен, потому что он музыкой живет, он ничего не делает, кроме музыки, он увлекается космосом, у него есть модулярки, он пишет музыку. <…> И все как бы. С компьютерами он никогда не был связан, с IT-технологиями тем более», — говорит Анастасия.

Напомним, диджея из России Дениса Казначеева арестовали в понедельник в Берлине по запросу США. Его обвиняют в криптомошенничестве и отмывании более $1 миллиона.

Как сообщают СМИ, Денис (по мнению Минюста Штатов) вместе с пособниками отмыл крупную сумму денег при помощи IT-технологий с 2010 по 2020 год. Однако друзья и близкое окружение музыканта уверены, что Денис сам стал жертвой мошенничества, а его личные данные использовали.

Семья парня создала петицию в его поддержку.