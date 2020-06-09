Военный эксперт назвал роковым сигналом очередную аварию с истребителем F-35 ВВС США

Частые аварии с американским истребителем пятого поколения F-35 могут сыграть для этой модели роковую роль. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Новый инцидент

Истребитель F-35A Lightning II совершил жесткую посадку на авиабазе ВВС США Хилл в штате Юта. Об этом сообщает ABC. По информации телеканала, шасси истребителя сломалось после контакта с землей. Летчик смог покинуть самолет. В настоящее время он проходит медосмотр.

Сообщается, что взлетно-посадочная полоса авиабазы временно приостановила работу. Сейчас ведется расследование происшествия.

Заметим, что 20 мая еще один американский истребитель пятого поколения разбился при заходе на посадку на авиабазу Эглин (штат Флорида, США). Летчик выжил. Кроме того, 15 мая на учебном и испытательном полигоне к северо-востоку от этой же базы разбился истребитель F-22, пилот успел катапультироваться.

Роковой сигнал

Как отметил Сергей Простаков, с самолетом F-35 случившаяся авария уже вторая за месяц. И если с заказами на данный истребитель-бомбардировщик американцы пока проблем не испытывают, то обстановка в мире заставляет относиться к сложностям с ним более остро.

«Наиболее болезненным для Вашингтона был, очевидно, отказ Турции поддаваться на шантаж США, которые угрожали вывести Анкару из участия в программе производства F-35. Это был символический удар по амбициям. Это не имело для Пентагона важного значения в сфере финансов и военного сотрудничества. Но тем не менее может сыграть определенную негативную роль», — пояснил эксперт.

По его мнению, новая авария F-35 случилась и вслед за получением США первоначального польского взноса за эти самолеты. На фоне вывода американского контингента из Германии и желания Варшавы увеличить группировку войск США на своей территории происшествие с новейшим истребителем также выглядит крайне двусмысленно.

«При этом следует учитывать и европейскую программу FCAS, которая подразумевает создание многофункционального самолета по стелс-технологии. Это вносит еще большую неопределенность в отношения внутри НАТО. F-35 уже стоит на вооружении некоторых ее стран, и проблемы с ним добавят аргументов сторонникам большей самостоятельности Европы в военной сфере», — добавил Простаков.

По мнению эксперта, вряд ли случившаяся авария F-35 как-то непосредственно повлияет на текущую ситуацию. Этот самолет пятого поколения остается грозным и эффективным оружием. Однако имеющиеся проблемы при изменении геополитической обстановки могут сыграть в его судьбе роковую роль.

Ранее в Совете Федерации прокомментировали заинтересованность Турции в российском истребителе пятого поколения Су-57. Сенатор Олег Морозов уверен, что Су-57 по боевым характеристикам превосходит американский F-35.