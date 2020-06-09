Адвокат Ольшанский назвал возможную тактику защиты Ефремова

Вице-председатель Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский заявил, что если СМИ заклеймят позором и «потребуют крови» актера театра и кино Михаила Ефремова, то он точно окажется за решеткой.

Известный адвокат прокомментировал Федеральному агентству новостей случившееся минувшей ночью в центре Москвы громкое ДТП, виновником которого стал заслуженный артист РФ. В результате грубейшего нарушения Правил дорожного движения скончался 57-летний водитель Сергей Захаров.

«Я бы стал защищать Ефремова, потому что даже убийцы имеют право на защиту, — признался Ольшанский. — Статья 48 Конституции РФ дает право каждому из нас на получение квалифицированной юридической помощи, и она, статья, незыблема, по мнению всех экспертов».

По словам действительного члена Академии юридических наук, первое, что определяют следователь и суд, — виноват спровоцировавший дорожно-транспортное происшествие или не виноват.

«Человек пересек две сплошные и оказался на встречной полосе? — переспросил собеседник ФАН. — Виноват! Государственная дума в последнее время очень активно усиливает ответственность, если водитель, виновник ДТП, пьян. [Ефремов] не должен был садиться за руль, не должен был так разгоняться».

В этом конкретном случае защита актера, как считает Ольшанский, первым делом будет добиваться того, чтобы следователь оставил Ефремова до суда на подписке о невыезде.

«Далее — законодательство разрешает «влепить» в равной мере отбытие наказания или в колонии, или в колонии-поселении, — продолжил почетный адвокат России. — Просто колония — это вышки, автоматчики, собаки, специальная одежда... А колония-поселение — какая-то деревушка с некими заводиком или фабрикой, у бабушки снял комнату, любая одежда, любые деньги, жена, любовница...»

Сам юрист, если бы к нему обратилась сторона Ефремова и он стал бы его защищать, боролся бы за три вещи: подписку о невыезде до суда, условный срок и колонию-поселение.

«В настоящее время колоссальное значение играет роль прессы, — отметил Ольшанский. — Если она объединится и будет, что называется, клеймить позором [Ефремова] и требовать крови, то могут дать несколько лет. А если рейтинговые передачи и материалы прекратятся, то тут уже имеет значение решение пострадавшей стороны».

Собеседник ФАН подчеркнул, что будь он адвокатом актера, то тянул бы время любой ценой: экспертиза усопшего, экспертиза машины... Да и самого виновника ДТП тоже возил бы на самые разные экспертизы.

«То в одно место, то в другое, то в «Кащенко», то в «Ганнушкина» (психиатрические больницы Москвы. — Прим. ФАН): понимал, не понимал, был в себе, был не в себе, — признался вице-председатель ДАР. — Время — лучший лекарь. Я бы на год затянул это следствие».

В случае же если бы Ольшанскому предложили быть адвокатом пострадавшей стороны, то тут решающее значение имело бы, чего захочет она.

«Все семьи делятся на две группы, — пояснил лауреат премии «За права человека». — Первая: «Нашего Колю/Петю не вернуть, пусть даст денег, хоть они у нас будут — мы ж кормильца потеряли». Вторая: «Пусть он подавится своими деньгами, нам ничего не нужно, поэтому пусть сидит!»

Напомним, что поздно вечером в понедельник в Москве на Смоленской площади Михаил Ефремов устроил дорожно-транспортное происшествие. Актер, будучи за рулем в нетрезвом состоянии, пересек две сплошные линии и выехал на встречную полосу, где врезался в другую машину. Сам он не пострадал, однако водитель фургона, в который врезался актер, получил тяжелые травмы. Позже он скончался в больнице.

После смерти мужчины уголовное дело в отношении Ефремова переквалифицировали на часть 4 (пункт «а») статьи 264 Уголовного кодекса РФ — «Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Статья предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

На видео с места ДТП видно, что актер с трудом разговаривает и стоит на ногах. Он перебивает речь полицейского и заявляет: «Я виноват».