Пенсионный фонд начал выплаты гражданам, взявшим на проживание сирот и инвалидов

Москва, 9 июня. Пенсионный фонд РФ начал выплаты временным опекунам. Деньги получат те, кто с апреля по июнь взял на временное проживание или сопровождение детей-сирот или оставшихся без попечения родителей, инвалидов, престарелых.

Размер выплат установлен российским правительством — в месяц положено по 12 130 рублей на каждого человека, за которым ухаживают.

По данным Пенсионного фонда, выплаты положены почти четырем тысячам опекунов. В настоящее время одобрено 280 заявок на получение денег.

Заявление на выплаты принимается до 1 октября, подать можно через сайт госуслуг, МФЦ, клиентскую службу ПФР. От граждан не требуется никаких документов, подтверждающих право на выплату — специалисты Пенсионного фонда сами проверят реестры, которые созданы в регионах страны.

Добавим, что в Московской продолжается выплата социальных пособий на детей. Глава минсоцразвития Подмосковья Ирина Фаевская заявила в начале июня, что более 50 тысяч семей получили по пять тысяч рублей за детей в возрасте до трех лет. Всего подано почти 70 тысяч заявок.

На детей от трех до 16 лет выплату в размере 10 тысяч рублей получили 90% обратившихся. Она добавила, что если заявитель не получил деньги, нужно проверить корректность предоставленных данных, пишет РИАМО.