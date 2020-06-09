Ефремов едва не устроил еще одно ДТП за секунды до смертельной аварии

Москва, 9 июня. Актер театра и кино Михаил Ефремов чуть не устроил еще одну аварию на Смоленской площади в центре Москвы.
По словам мужчины по имени Владислав, который находился за рулем авто вчера вечером и двигался по Смоленской площади, машина актера просто вылетела из переулка сразу во второй-третий ряд. Об этом пишет телеканал «360».
«Если бы я проехал на три секунды позже, то он в меня бы врезался. Я затормозил, для меня было не критично, но очень неприятно было», — признался Владислав.
В понедельник вечером Михаил Ефремов устроил ДТП в Москве на Смоленской площади. Актер, судя по кадрам в Сети, находился за рулем машины в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и врезался в другую машину, водитель которой скончался. Сразу после аварии у актера была странная реакция: он говорил невнятно и нецензурно ругался.
В интервью Федеральному агентству новостей юрист и правозащитник Матвей Цзен заявил, что Михаил Ефремов может получить до 12 лет тюрьмы за вождение в пьяном виде. Председатель Московского отделения Российского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН подтвердил, что актеру может грозит этот срок, если его вина будет доказана. Как отмечает РИАМО, Ефремов признал вину в смертельном ДТП.