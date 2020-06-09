Ефремов едва не устроил еще одно ДТП за секунды до смертельной аварии

Москва, 9 июня. Актер театра и кино Михаил Ефремов чуть не устроил еще одну аварию на Смоленской площади в центре Москвы.

По словам мужчины по имени Владислав, который находился за рулем авто вчера вечером и двигался по Смоленской площади, машина актера просто вылетела из переулка сразу во второй-третий ряд. Об этом пишет телеканал «360».