Москва, 9 июня. Россияне получили выплаты в 10 тысяч рублей на 18,4 млн детей в возрасте от 3 до 16 лет, об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«На начало сегодняшнего дня выплаты произведены почти 18,4 млн детей на сумму более 184 млрд рублей», — сообщила Голикова на совещании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей и представителями регионов.

Кроме того, Голикова сообщила, что с начала 2020 года материнский капитал получили 482 тысяч семей, в том числе 151,4 тысячи без заявления. Более 10 млн семей получили сертификаты на материнский капитал с начала действия программы, 6 млн семей его уже использовали.

С 1 июня россияне смогут получить разовую выплату до 50 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет включительно. Семьи с детьми от нуля до трех лет получат по пять тысяч рублей на каждого ребенка за апрель, май и июнь. Кроме того, предусмотрены выплаты на детей от трех до семи лет из малообеспеченных семей. За каждый месяц, начиная с января, семьи получат половину прожиточного минимума за каждый месяц.

Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию с посланием, уделил особое внимание демографическому развитию. Путин предложил продлить программу материнского капитала до конца 2026 года. Выдавать его будут уже при рождении первенца, а при появлении на свет второго ребенка маткапитал увеличат еще на 150 тысяч рублей с ежегодной индексацией.

Кроме того, вводятся ежемесячные выплаты для семей с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно. Выплаты предназначены для семей, в которых доходы не превышают один прожиточный минимум на человека.