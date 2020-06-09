Михалкова из «Уральских пельменей» назвала главную причину ухода из шоу

Москва, 9 июня. Актриса и бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова ответила на слухи о причинах ухода из юмористического коллектива. Она назвала ключевую причину отказа от дальнейшего участия в шоу. Как уточнила артистка, основной причиной ее ухода из знаменитого шоу стал вопрос творчества внутри коллектива.

«В «Пельменях» было классно, но хотелось профессионального роста», — объяснила Михалкова.

Как пишет издание PeopleTalk, актрисе захотелось решать новые амбициозные творческие задачи и покорять новые высоты. Михалкова опровергла слухи о том, что она якобы пошла на это шаг из-за денег и не из-за неразделенной любви к партнеру по шоу Дмитрию Брекоткину.

«Если собрать все причины моего ухода, то деньги — это только 5% и далеко не решающий фактор», — пояснила она.

Ранее Михалкова рассказала, какие чувства испытывает через полгода после ухода из шоу. Она сообщила, что недавно включила телевизор и случайно попала на выпуск «Уральских пельменей» с ее участием. Звезда юмористического шоу призналась, что вспоминала веселые моменты жизни коллектива, когда писала книгу в Майами. Свой уход из проекта Михалкова сравнила с отношениями людей.

Напомним, Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей» в октябре 2019 года. Другой участник шоу Вячеслав Мясников говорил, что уход артистки связан с ее планами создать семью. По словам самой Михалковой, она ушла, поскольку «переросла» формат «Уральских пельменей» и достигла «потолка» в проекте.

Также Михалкова нашла плюс в пандемии коронавируса. Артистка считает, что эпидемия может научить людей жить «здесь и сейчас».