Устроившему смертельное ДТП Ефремову припомнили Крым и антироссийские высказывания

Заслуженный артист России Михаил Ефремов подозревается в провоцировании ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб 58-летний Сергей Захаров. По данным МВД, в момент аварии артист был в состоянии алкогольного опьянения, «измененное» состояние Ефремова запечатлено на многочисленных кадрах видеозаписей.

Блогер Вадим Манукян ранее призывал лишить Михаила Ефремова звания заслуженного артиста РФ в связи с антироссийскими заявлениями актера во время украинских гастролей, а также после его предложения «отдать» Украине Крымский мост. Тогда на вопрос корреспондента Федерального агентства новостей Ефремову, как он к этому относится, артист ответил: «По барабану».

Однако о трагедии, происшедшей в Москве в ночь на 9 июня, словами «По барабану» уже не отделаешься — Ефремову грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. Уголовное преследование — законное основание для лишения артиста почетного звания, считает Манукян. Свою позицию блогер обосновал в колонке для Федерального агентства новостей.

Звания более не достоин. Колонка Вадима Манукяна

В ноябре 2018 года я выступил с инициативой лишить Михаила Ефремова звания «Заслуженный артист РФ». Тогда после бурной дискуссии профессиональное сообщество вынесло вердикт — лишать нельзя, звание дали за творчество.

Однако время все расставляет по своим местам. Известный порок Ефремова был всем известен, и не нашлось никого, кто убедил бы артиста не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Результат известен: погиб человек, осиротели двое детей, пожилой матери погибшего до сих пор не говорят о трагедии, опасаясь за ее здоровье.

Мужа, отца, сына семье Захаровых никто не вернет. Единственное, на что у них может быть надежда, что суд будет справедливым, и Ефремов понесет реальное наказание.

Такие «заслуженные» России не нужны

Считаю, что сегодня ситуация с возможным лишением Ефремова почетного звания в корне изменилась. Полиция переквалифицировала дело на более тяжкую часть статьи 264 УК РФ. Санкция по этой статье предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Напоминаю, в соответствии со статьей 48 УК РФ гражданин, совершивший тяжкое или особо тяжкое преступление, который имеет почетные государственные звания и награды, может быть их лишен. Это необязательная процедура, но по закону она может быть применена. Считаю, что в данном случае она не то что может, а должна быть применена.

Это будет показательной историей для всех, кто считает возможным садиться за руль пьяным. Думаю, сегодня всем очевидно, что Михаил Ефремов почетного звания более не достоин. Такие «заслуженные» России не нужны.

Выпады против России

Кажется, нынешняя история не имеет отношения к антироссийским выходкам Ефремова. Но, следует отметить, что, по данным СМИ, Ефремов нередко делал свои скандальные заявления, скажем так, в измененном состоянии. Можно вспомнить его предложение «отдать Крымский мост Украине», русофобские шутки и высказывания во время украинских гастролей, подыгрывание оппозиции (хотя в последнее время он соблюдал известную осторожность) и так далее.

В 2018 году Ефремов говорил, что для него все разговоры о лишении его звания «по барабану». Думаю, сейчас ему уже не «по барабану».

Не знаю, сколько в итоге получит Ефремов по приговору. Сомневаюсь, что он благодаря деньгам и связям избежит наказания, или что приговор будет условным. И по-прежнему считаю, что звания его нужно лишать. Если бы это сделали раньше, если бы депутаты тогда внесли в законодательство необходимые поправки, возможно, артиста это бы образумило, и нынешней трагедии можно было избежать.

Увы, история, как известно, не имеет сослагательного наклонения. И сегодня мы с горечью говорим, что «заслуженный артист РФ» утопил свой талант в бутылке со спиртным и стал виновником смерти человека.