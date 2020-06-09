Минобороны РФ заключило контракт на покупку трех полков С-400 и четырех комплектов С-350

Москва, 9 июня. Российский оборонный концерн «Алмаз-Антей» и Минобороны РФ заключили крупные контракты на поставку трех полков зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» и четырех комплектов ЗРС С-350 «Витязь». Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно договоренностям, новая техника поступит на вооружение не позднее 2023 года.

Зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» средней дальности нового поколения предназначен для защиты от массированных ударов современных и перспективных средств воздушного нападения. Система способна одновременно отражать удары различных средств воздушной атаки в диапазонах от предельно малых до больших высот. Она может работать как автономно, так и в составе эшелонированной ПВО. «Витязь» успешно завершил госиспытания в прошлом году.

Ранее телеканал «360» сообщал, что новейшие «Витязи» примут участие в параде Победы. Наряду с другими видами вооружения они проедут по центру Москвы.

ЗРС большой и средней дальности С-400 «Триумф» призвана защищать от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.

«Триумфы» оценили за рубежом. Турция решила приобрести российское вооружение, несмотря на давление со стороны США. В 2017 году Анкара и Москва заключили контракт на поставку государству полкового комплекта С-400. Стоимость сделки составила 2,5 миллиарда долларов.

Поставка второго полкового комплекта «Триумфов» успешно осуществилась этой зимой в Китай, передает «Ридус». Заказчик также получил более 120 новейших зенитных управляемых ракет двух типов.

Возможность покупки «Триумфов» рассматривали и в Ираке.