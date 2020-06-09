Иосиф Пригожин назвал смертельное ДТП с Ефремовым «грустной историей»

Москва, 9 июня. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова, в котором погиб человек.

Супруг певицы Валерии высказал сожаление в связи со случившимся и назвал инцидент «грустной историей».

«Врагу не пожелаешь такой участи. Да, действительно талантливый артист. Я вырос не только на его, скажем, творческих работах, но и на творческих работах выдающегося отца, который был для нас для всех примером. И вот такая династия выдающихся талантливых людей, но закон для всех один», — заявил Пригожин в интервью изданию «Ридус».

Он также отметил недопустимость вождения в состоянии алкогольного опьянения.

«По-моему, он был нетрезвый. Уроком будет для всех, что нельзя садиться за руль в нетрезвом состоянии», — добавил продюсер.

Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на Смоленской площади в Москве на встречную полосу, в результате чего допустил столкновение с автофургоном. Водитель грузовика получил тяжелые травмы и позже скончался.

Результаты медосвидетельствования подтвердили предположения, что актер управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. В отношении него возбуждено уголовное дело.