Асад одобрил план спасения экономики Сирии с «опорой на собственные силы»

В правительстве Башара Асада обсудили меры, направленные на предотвращение экономического кризиса в Сирии в результате серьезного падения курса сирийского фунта. Кабинет министров провозгласил путь «опоры на собственные силы» для преодоления кризиса и обеспечения нормальной жизни для сирийцев.

Спекуляции обрушили фунт

Напомним, расширение санкций со стороны США в результате так называемого «акта Цезаря» привело к серьезнейшему за несколько лет падению курса сирийской национальной валюты. Всего за несколько дней курс превысил 3000 фунтов за доллар (официальный курс остается стабильным — 500 сирийских фунтов за доллар). Как отметили в парламенте Сирии, сильный удар по курсу фунта нанесло распространение панических слухов и масштабные валютные спекуляции, которые не прекратились, несмотря на введенные президентом Башаром Асадом жесткие меры наказания.

Глава сирийского Центробанка Хазем Карфуль представил меры в области монетарной и финансовой политики для укрепления валюты и сохранения работоспособности экономики, сообщает сирийское агентство SANA.

В ходе заседания правительство Асада во главе с премьер-министром Имадом Хамисом одобрило «особый план», который позволит продолжать развитие сельского хозяйства при текущих экономических условиях.

Ставка на сельское хозяйство

Особое внимание было уделено развитию регионов, пострадавших в ходе войны. На восстановление сельского хозяйства в плодородной долине Аль-Габ, которая лишь недавно была освобождена из-под контроля террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ), будет выделено 5 млрд сирийских фунтов. Кроме того, было одобрено выделение 0,8 млрд фунтов ежегодно для поддержания высоких закупочных цен на зерно. Кроме того, правительство Сирии согласовало меры, нацеленные на привлечение зерна от фермеров из Хасаки, значительная часть которой находится под контролем оккупационных сил США.

Среди других мер, нацеленных на преодоление кризиса и продовольственную безопасность Сирии: выделение займа в размере 1 млрд фунтов национальной птицеводческой компании, поддержка выпускников учебных заведений и компенсация стоимости медицинских услуг для сирийских рабочих. Кроме того, кабмин Сирии согласовал постепенный выход из коронавирусных ограничений для запуска экономики — на данный момент эпидемиологическая ситуация в стране позволяет это сделать.

Решения кабмина нашли отражение в работе сирийского парламента. Признавая, что причины падения курса валюты в значительной степени не связаны с состоянием экономики и обусловлены внешними санкциями, парламентарии призвали правительство Сирии «ясно информировать население о мерах, предпринимаемых для решения проблемы».

Новая Сирия для нового мира

Политолог, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин призвал правительство Сирии принципиально изменить подход к своей валюте и использовать свои тесные связи с союзниками.

«Первичная ошибка была в том, что курс сирийского фунта был привязан к доллару. Это, наверное, можно назвать катастрофической ошибкой руководства Сирии — нельзя была привязывать свою валюту к американской бумажке», — указал Антон Бредихин.

По словам собеседника Федерального агентства новостей, правительство Сирии ради спасения экономики может решиться на радикальный поступок.