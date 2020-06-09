Лига арабских государств призывает ПНС Ливии признать «Каирскую декларацию»

Каир, 9 июня. Лига арабских государств призывает так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии занять положительную позицию в отношении «Каирской декларации» о прекращении огня и политического пути выхода из нынешнего кризиса. Об этом сообщает арабское издание Sky News Arabia в своем аккаунте Twitter.

الجامعة العربية تطالب حكومة الوفاق الليبية بإعلان موقف إيجابي من إعلان القاهرة وقف إطلاق النار والانخراط في مسار سياسي يخرج ليبيا من الأزمة الحالية — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) June 9, 2020

Напомним, глава ПНС Ливии Файез Саррадж ранее отказался от прекращения огня и перемирия с ЛНА, тем самым отвергнув возможность мирного урегулирования ливийского кризиса в рамках «Каирской декларации». Кроме того, он заявил о намерениях ПНС продолжить боевые действия и попытки прорыва к Сирту.

Позицию лидера боевиков подкрепили бандформирования Триполи, открыв огонь по окрестностям города, — один из жилых домов в Герара аль-Газахе был полностью уничтожен, мирные жители получили ранения. Кроме того, в результате обстрела погибли дети — пользователь Twitter ранее опубликовал видеозапись в качестве доказательства атаки боевиков ПНС.

Ранее, в субботу, председатель Палаты представителей Агила Салех и главнокомандующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар посетили Каир, чтобы обсудить с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси способы решения ливийского кризиса. Дипломаты пришли к выводу, что для этого необходимо ввести перемирие на территории страны и начать переговоры под эгидой ООН. По итогам встречи в Египте была составлена «Каирская декларация», которую поддержали Россия, ОАЭ, Франция, США и несколько арабских государств.

По словам официального спикера Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмада Мисмари, отказ ПНС от мирных инициатив продиктован позицией бандформирований, располагающихся в столице.