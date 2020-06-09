Половина пациентов с коронавирусом выздоровела в России

Москва, 9 июня. Половина заразившихся коронавирусом нового типа в России уже полностью выздоровела. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19.

К настоящему моменту число вылечившихся достигло 242 397 человек. За последние сутки в стране выписали 11 709 пациентов с коронавирусом. Это максимальный показатель с 26 мая и второй с начала пандемии COVID-19. Во вторник доля поправившихся достигла 49,96%.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова утром во вторник сообщила, что еще 5390 пациентов с коронавирусом нового типа полностью вылечились от инфекции в Москве. По ее словам, чтобы подтвердить, что человек полностью поправился, врачи проводят специальные исследования.

Напомним, с 9 июня в Москве прекращается действие ограничений, которые были введены в связи с эпидемией коронавируса. Как заявил столичный мэр Сергей Собянин, в городе значительно снизился уровень распространения инфекции, это позволяет отменить режим самоизоляции.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в конце прошлого года в Китае. COVID-19 мог начать распространяться там еще в августе. К такому выводу пришли ученые, изучив спутниковые снимки больничных парковок в китайском городе Ухань.