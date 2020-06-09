Вирусологи напомнили россиянам о правилах выхода из самоизоляции

Режим самоизоляции повлиял на привычки россиян, поскольку многие из них стали более осмотрительными при нахождении в местах скопления людей. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский, отметив, что население России в плане следования правилам «не самое плохое в мире».

В беседе с ФАН профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Аграновский заметил, что часть россиян уже сама вышла из режима самоизоляции, не дожидаясь соответствующих указаний властей, однако делать этого не стоит.

«Любой человек и общество устает от ограничений. Однако я бы рекомендовал соблюдать разумность и осторожность [при нахождении вне дома], а также избегать скоплений людей. Не нужно торопиться собирать всю семью вместе, потому что молодые люди могут быть бессимптомными носителями инфекции», — заявил Аграновский.

С приходом лета маски практически становится невозможно использовать, но придется еще «помучиться» при посещении магазина или поездки на транспорте, предупреждает эксперт.

«Это никак не повредит, тем более выполнения этой меры требуют власти. Ведь надо помнить, что опасность не миновала. Каждый человек должен быть осмотрителен в разумных пределах, а также у населения не должно быть паники и страха, — сообщил вирусолог. – К тому же россияне стали уже себя беречь. В значительной степени многое изменилось в их привычках и поведении. Так или иначе, у нас не самое плохое население в мире».

В текущей ситуации государству, по мнению Аграновского, следует оказать поддержку исследованиям вирусологов по поиску вакцины и эпидемиологам, которые занимаются борьбой с инфекцией.

«Об инфекциях нельзя забывать, и COVID-19 — не последняя эпидемия, с которой сталкиваемся мы и весь мир. Поэтому система [здравоохранения] должна быть готова ко всему, что может произойти. Государству необходимо поддерживать вирусологов, эпидемиологов, врачей. Эта эпидемия еще не закончилась, а лишь показывает тенденции к снижению», — отметил доктор биологических наук.

В свою очередь, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев напомнил россиянам, что на улице лучше сохранять перчаточно-масочный режим и стараться не находиться в местах, где много людей.

«Нужно продолжать линию борьбы с эпидемией, которая была начата, а именно всеми средствами прерывать передачу возбудителей от одного человека к другому, — выразил мнение Зуев. — Людям нужно сохранять те же меры предосторожности, поскольку многие из граждан не берегут себя. На улицах полно россиян, которые идут без масок. Однако гулять и заниматься спортом на свежем воздухе нужно, но только не следует обниматься или целоваться при этом».

В скором времени произойдет небольшой всплеск числа заражений коронавирусом, но потом статистика пойдет на убыль, добавил ученый.

Напомним, первые случаи заражения коронавирусом произошли в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. В ходе медицинских исследований удалось выяснить, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. За пару месяцев инфекция стремительно распространилась по всему миру. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) придала ситуации статус пандемии.

В России на 9 июня выявлено более 485 тысяч зараженных коронавирусом, 6,1 тысячи из них скончались. На данный момент около 242 тысяч человек уже полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц. Чтобы не допустить распространение инфекции, в большинстве регионов РФ был введен режим самоизоляции.