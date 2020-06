Sony назвала новую дату презентации PlayStation 5

Москва, 9 июня. Sony объявила новую дату презентации The future of gaming, на которой представит PlayStation 5. Об этом говорится в официальном аккаунте компании в Twitter.

Презентация состоится 11 июня, трансляция начнется в 23.00 по московскому времени на платформах Twitch и YouTube.

See you Thursday, June 11 at 1:00pm Pacific time (9:00pm BST) for a look at the future of gaming on #PS5: https://t.co/9XJkXYProo pic.twitter.com/8EoN34UPdd