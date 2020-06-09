Sony назвала новую дату презентации PlayStation 5

Москва, 9 июня. Sony объявила новую дату презентации The future of gaming, на которой представит PlayStation 5. Об этом говорится в официальном аккаунте компании в Twitter.

Презентация состоится 11 июня, трансляция начнется в 23.00 по московскому времени на платформах Twitch и YouTube.

«Есть несколько вещей столь же захватывающих, как запуск новой консоли. Мы как никогда рады взять вас с собой в путешествие, чтобы изменить будущее видеоигр», ― говорится в сообщении.

See you Thursday, June 11 at 1:00pm Pacific time (9:00pm BST) for a look at the future of gaming on #PS5: https://t.co/9XJkXYProo pic.twitter.com/8EoN34UPdd — PlayStation (@PlayStation) June 8, 2020

Презентация была назначена на 4 июня. Однако компания приняла решение отменить мероприятие, отметив, что «сейчас не время праздновать». Пользователи связали отмену презентации с протестами в США.

Напомним, массовые беспорядки, охватившие крупнейшие американские города, начались после того, как в ходе задержания в Миннеаполисе полицейские причинили смертельную травму афроамериканцу Джорджу Флойду. Ситуация становится все более сложной день ото дня, к сдерживанию митингующих привлечены не только правоохранительные органы, но и подразделения Национальной гвардии США.