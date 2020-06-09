Шахназаров считает, что устроивший ДТП Ефремов должен повторить путь Кокорина и Мамаева

Москва, 9 июня. Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в Москве, должен повторить путь футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, считает журналист Михаил Шахназаров.

По его мнению, как актер Ефремов давно перестал существовать — осталась только «скукожившаяся оболочка, которую давно не спасает даже толстый слой грима».

«Забытые во время спектаклей тексты, хамское отношение к зрителю, отсутствие новых ролей в кино, да и самого мастерства. Это уже никак не актер», — убежден он.

А после страшного ДТП, по мнению Шахназарова, не стало и Ефремова человека». Журналист убежден, что Ефремов должен ответить за случившееся и «отбомбить срок», как оскандалившиеся футболисты Кокорин и Мамаев.

«Осталось выяснить одно. Есть ли в понимании системы Ефремов-преступник, который повторит путь Кокорина и Мамаева, отбомбивших свой срок», — цитирует его «Царьград».

Как сообщалось ранее, крупное ДТП на Садовом кольце в районе Смоленской набережной произошло вечером 8 июня. Ефремов сел за руль в нетрезвом виде и на огромной скорости вылетел на встречку, протаранив грузовик, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице. Сам Ефремов не пострадал. Сегодня актер признал свою вину в случившемся.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем гибель человека. Максимальная санкция по ней предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Напомним, Мамаев и Кокорин были осуждены за драки в центре Москвы осенью 2018 года, 17 сентября 2019 года они вышли из колонии в Белгородской области условно досрочно.