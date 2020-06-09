В России начались задержки сроков доставки посылок из-за рубежа

Москва, 9 июня. Логистические компании в последние три недели столкнулись с проблемами на российской таможне при доставке посылок из-за рубежа. Возникшие сложности фирмы связывают с новыми таможенными правилами оформления корреспонденции.

По словам директора Boxberry International Марата Артуганова, из-за нововведений и несовершенства программного обеспечения на таможне компания начала значительно дольше обрабатывать отдельные партии заказов.

Он рассказал, что трудности связаны с приказом Федеральной таможенной службы №112, который начал действовать в мае. Согласно ему, объем работы для таможенников увеличивается в пять раз, а если говорить об экспресс-перевозчиках, то речь идет о десятикратном росте числа проверок. У компании на эти действия не хватает сотрудников, особенно с учетом регулярных сбоев в обмене с информационной базой МВД.

«Например, на таможню поступает партия из 10 тыс. заказов. В старом варианте инспектору нужно оформить 20 реестров (реестр равен накладной), чтобы выпустить эти посылки. В новом — уже 100 отдельных реестров. Таким образом, он потратит в пять раз больше времени на выпуск партии», —цитирует Артуганова РБК.

Среди онлайн-магазинов, посылки из которых задерживаются, есть ASOS, MyProtein и Look Fantastic.

Глава департамента развития международного бизнеса DPD в России Сергей Денисов уточнил, что задержки коснутся 90% всех доставляемых в страну посылок. По его словам, срок дополнительной проверки может доходить до пяти дней.

В то же время директор по маркетингу курьерской службы доставки СДЭК Ольга Сгибнева сообщила, что задержки не превышают 1–2 дня, а в российском офисе DHL Express факты массовых проблем на таможне подтвердить отказались.