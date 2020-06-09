Количество умерших с коронавирусом в России превысило 6 тысяч человек

Москва, 9 июня. С начала эпидемии коронавируса в России жертвами заболевания стали 6142 человека, об этом сообщил оперативный штаб. Отмечается, что почти половина смертей от COVID-19 зафиксирована в Москве. При этом в ведомстве добавили, что за последние сутки от болезни умер 171 человек.

Напомним, всего по России за весь период пандемии было выявлено 485 253 случая заражения коронавирусом. За последние сутки их число увеличилось на 8595.

Ранее ученые из Гарвардской Медицинской школы, Бостонского университета общественного здравоохранения и Бостонской детской больницы в США, изучив спутниковые снимки больничных парковок в китайском городе Ухань, заявили, что коронавирус нового типа мог начать распространяться в Китае еще в августе 2019 года.

Также, по словам специалистов, об этом свидетельствуют тенденции поиска в Интернете. Они проанализировали спутниковые снимки парковок крупных больниц, расположенных в Ухани, за период с 9 января 2018 года по 30 апреля 2020 года и заметили «резкое увеличение» транспорта на больничных парковках в августе 2019-го. В декабре наблюдалось максимальное число машин.

Кроме того, ученые зафиксировали, что был всплеск поисковых запросов в китайской поисковой системе Baidu со словами «кашель» и «диарея». Это произошло буквально за три недели до появления подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа.

Главный инновационный директор Бостонской детской больницы Джон Браунштейн заявил CNN, что полученные данные можно назвать убедительными.