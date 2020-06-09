Зеленский рассказал о своей идее заразиться коронавирусом и показать, что «это не чума»

Киев, 9 июня. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел специально заболеть коронавирусом. Его слова цитирует издание «Украинская правда».

По словам украинского лидера, таким образом он хотел показать, что пневмония нового типа – «это не чума».

«Я предложил нашим: «Давайте я заболею, сразу меня изолируем на Банковой (в офисе президента. — Прим. ФАН). И проживу это нормально». Чтобы люди понимали – это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу. Но чтобы люди поняли и то, что это не чума», — отметил Зеленский.

Он добавил, что в самом начале эпидемии COVID-19 на Украине наблюдался «момент депрессии», когда многие граждане переоценивали опасность инфекции. В итоге к крайним мерам решили не прибегать, передает радио Sputnik.

Кроме того, Зеленский сказал, что семья не простила бы ему такой поступок.

«Сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы», — отметил президент Украины.

По последним данным, на Украине зарегистрировано более 28 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздороветь от пневмонии нового типа смогли 12,8 тысячи пациентов, свыше 800 скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку ранее неизвестного заболевания пандемией.