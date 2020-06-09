Депутат Нилов предложил ввести обязательные алкозамки после ДТП Ефремова

Решением проблемы пьянства за рулем может стать обязательная установка в автомобили алкозамков. С таким предложением в интервью Федеральному агентству новостей выступил депутат Государственной думы Ярослав Нилов.

«Нам нужно в каждый автомобиль ставить алкозамки. Тогда пьяный водитель просто не сможет завести машину и стать причиной трагедии», — убежден парламентарий.

Кроме того, важно тщательнее контролировать выдачу медицинских справок для получения или продления водительских прав, считает собеседник ФАН. Дело в том, что об алкогольной зависимости Ефремова известно уже достаточно давно, пояснил депутат.

«Нужно обратить особое внимание на систему выдачи водительских удостоверений. Так, чтобы документы выдавались при наличии действительной медицинской справки от нарколога. Как врачи допустили его до вождения?» — задался вопросом Нилов.

Вина за случившееся лежит и на близких артиста, уверен парламентарий.

«Если человек — потенциальный или реальный алкоголик, то его в принципе нельзя пускать за руль. Куда смотрела его семья? Куда смотрели коллеги? Они видели и знали, но закрывали глаза. Юридически они не соучастники преступления, но морально-нравственно они несут ответственность за случившееся», — подчеркнул Нилов.

Также государство должно изменить просветительскую работу в отношении пьяного вождения, полагает он.

«У нас такая пропаганда, что хочется выпить за рулем, а не наоборот...» — заметил депутат.

В ночь на 9 июня актер Михаил Ефремов в пьяном виде устроил смертельное ДТП в самом центре Москвы. Находясь в сильном алкогольном опьянении, он выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в «Ладу». Ее водитель Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. Теперь Ефремову может грозить до 12 лет лишения свободы.