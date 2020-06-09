Ефремова отпустили под подписку после «мычания» на допросе

Москва, 9 июня. Актер Михаил Ефремов на первом допросе после смертельного ДТП не смог дать показания и «скорее мычал, чем говорил».

После задержания и медицинского освидетельствования актера доставили в полицию. На допросе следователь пытался взять показания у Ефремова, однако тот с трудом выражал свои мысли.

«Михаил Ефремов с трудом выражал свои мысли и скорее мычал, чем говорил. Предполагаемый виновник ДТП даже не мог толком вспомнить произошедшее», — сообщил источник Пятого канала.

Сразу после ДТП у актера была замедленная реакция. Ефремов говорил расплывчато и невнятно с множеством нецензурных выражений.

Ефремов не смог объяснить, куда и зачем он ехал, и кто еще находился с ним в машине в момент столкновения. Следователь принял решение отпустить его под подписку о невыезде, чтобы артист смог прийти в себя и проспаться.

В понедельник в Москве на Смоленской площади произошло ДТП с участием Ефремова. Актер, будучи за рулем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Актер не пострадал, однако водитель фургона, в который врезался актер, Сергей Захаров получил тяжелые травмы. Позже мужчина скончался в больнице.

После смерти Захарова уголовное дело в отношении Ефремова переквалифицировали на часть 4 (пункт «а») статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Статья предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Как ранее сообщил источник Федерального агентства новостей, во вторник Ефремова доставят в суд. Следователь Следственного управления ГУ МВД будет ходатайствовать об избрании меры пресечения.