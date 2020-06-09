Ахеджакова болезненно отнеслась к смертельному ДТП с участием Ефремова

Актриса Лия Ахеджакова заявила, что «очень болезненно» относится к смертельному ДТП, которое устроил в Москве ее коллега Михаил Ефремов.

«Я очень болезненно к этому отношусь», — сказала актриса в интервью Федеральному агентству новостей.

Поздним вечером 8 июня Ефремов, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee в состоянии сильного алкогольного опьянения, вылетел на встречную полосу на Садовом кольце в районе метро «Смоленская».

В результате лобового столкновения тяжелые травмы получил 57-летний водитель грузового фургона «Лада» Сергей Захаров. Через несколько часов он скончался в больнице от внутреннего кровотечения. У Захарова остались жена, сын и дочь.

В связи со смертью водителя полиция переквалифицировала дело по более тяжелой статье, и теперь Ефремову грозит 12 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее Лия Ахеджакова сделала немало резких заявлений по различным резонансным поводам. В январе 2013 года она осудила российский закон, запретивший усыновление детей-сирот гражданами США. Актриса назвала закон «абсолютно людоедским и подлым», призвав протестовать против него.

В 2014 году Ахеджакова извинилась за «агрессию России против Украины». Она в числе первых подписала коллективное письмо к творческой элите Украины, в котором осуждалась «российская военная интервенция».

При этом актриса известна как подписант обращения к президенту Борису Ельцину осенью 1993 года, получившего название «Раздавите гадину». В обращении содержалось требование физически расправиться с защитниками Верховного Совета.