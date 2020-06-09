Турция использует членство в НАТО для интервенции в Ливию

Бенгази, 9 июня. Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майор Ахмад Мисмари утверждает, что Турция пользуется своим членством в НАТО, чтобы оккупировать Ливию. Соответствующее заявление было опубликовано на странице пресс-службы ЛНА в Facebook.

Мисмари отметил, что несмотря на игнорирование интересов других стран — членов НАТО, участники Североатлантического альянса готовы поддержать Турцию в осуществлении ее планов, которые отвечают интересам Анкары и угрожают безопасности и стабильности Ливии и стран Средиземноморья.

«ЛНА будет выполнять свой долг по защите мира, единства и суверенитета Ливии и бороться против турецкой оккупации», — подчеркнул Ахмад Мисмари.

Командование ЛНА утверждает, что на недавно занятых силами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии территориях произошло множество преступлений, среди которых — убийства, грабежи и разрушения жилых домов. Мисмари обвинил в этом турецких интервентов и террористов, которых поддерживает Анкара.

Вместе с этим усилия Восточного правительства и ЛНА направлены на восстановление благоприятных условий в стране для ее жителей, о чем заявил генерал-майор армии фельдмаршал Хафтара.

«ЛНА будет работать над восстановлением стабильности и безопасности в Ливии в сотрудничестве с ООН и региональными партнерами. Командование позитивно смотрит на международные попытки запустить политический процесс», — говорится в тексте заявления.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало, что глава ПНС Ливии Файез Саррадж отверг «Каирскую декларацию», направленную на урегулирование ливийского кризиса путем установления режима прекращения огня и перемирия с ЛНА. Волю главы ПНС более ясно выразили бандформирования, подвергнув окрестности Сирта обстрелу — от огня боевиков был разрушен жилой дом и погибли дети.

В связи с эскалацией ситуации в регионе Высший совет шейхов и старейшин ливийских племен направил обращение в МООНПЛ, требуя сформировать международный комитет в целях расследования преступлений боевиков ПНС в захваченной ими Тархуне. Таким образом лидеры местных племен просят ООН подтвердить факты насилия, убийств, грабежей и прочих преступлений, совершенных террористами в Тархуне и Аль-Асабии.