Экономисты рассказали, до каких показателей может вырасти российская нефть Urals

Страны сейчас оценили динамику восстановления мирового спроса и запасы сырья в нефтехранилищах и решили не увеличивать добычу в июле. Подробнее о ситуации на нефтяном рынке — в материале Федерального агентства новостей.

Urals идет в вверх

Стоимость российской нефти марки Urals по итогам торгов в Северо-Западной Европе выросла на 3,44 доллара, достигнув 42,55 доллара за баррель. Об этом РИА Новости сообщили в международном ценовом агентстве Argus.

«По итогам торгов пятницы цена Urals в Северо-Западной Европе выросла до 42,55 доллара за баррель», — сказали в агентстве. При этом еще в четверг, 4 июня, стоимость марки в регионе составляла 39,11 доллара за баррель.

Отметим, что стоимость российской нефти впервые после долгого периода падения весной и минимума в 10,54 доллара за баррель, достигнутого 1 апреля, превысила цену отсечения в бюджете РФ, которая в 2020 году составляет 42,4 доллара за баррель.

Ценовая стабильность

Заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова заметила, что рост цен на Urals вызван, во-первых, ростом цен на эталонные сорта нефти Brent и WTI. Во-вторых, тем, что у России есть стабильная группа покупателей нефти Urals, прежде всего.

«Это НПЗ восточной Европы, специально созданные еще во времена СССР для переработки именно Urals. Кроме того, Россия очень немного нефти экспортирует в США, где наблюдается даже не обвал, а коллапс спроса. Мы полагаем, что в течение лета увидим цену на нефть Brent в коридоре 40-45 долларов за баррель. С учетом того, что у российской марки Urals сейчас нет дисконта к Brent. Значит, можем увидеть и Urals в таком же диапазоне», — пояснила Мильчакова.

Экономист обратила внимание, что ценовая стабильность будет связана с действием соглашения ОПЕК+ и с постепенным восстановлением мировой экономики после пандемии. Но пока угроза пандемии не отступила полностью, и избыток предложения на нефтяном рынке все еще остается.

«Поэтому о росте цен на нефть, в том числе на Urals, до 50 долларов за баррель и выше пока рано говорить. Мы ожидаем, что до 50 долларов за баррель цены на Brent и Urals повысятся не ранее четвертого квартала 2020 года», — заключила Мильчакова.

Продление условий

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил, что рост нефтяных котировок обусловлен продлением условий сделки ОПЕК+ дополнительно на еще один месяц — июль. Ранее предполагалось, что сокращение добычи в мае-июне составит 9,7 млн баррелей в сутки, а в июле объем составит 7,7 млн баррелей.

«То есть на рынок дополнительно начнет поступать 2 млн баррелей нефти в день. Страны сейчас оценили динамику восстановления мирового спроса и запасы сырья в нефтехранилищах и решили не увеличивать добычу в июле. Это немного стабилизирует рынок в текущей ситуации, а потому котировки подросли», — пояснил Артем Деев.

По словам экономиста, в дальнейшем динамика цен будет зависеть от данных по восстановлению мировой экономики, росту потребления энергоресурсов и увеличению спроса. Однако это будет длительный процесс.

«Поэтому роста цен на нефть до уровня 50 долларов за баррель марки Brent раньше конца текущего года не ожидается», — добавил Артем Деев.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Игорь Галактионов считает, что рост нефтяных цен в конце прошлой недели был обусловлен позитивными ожиданиями от продления странами ОПЕК+ рекордного объема сокращения добычи.

«Рост наблюдался практически по всем ключевым бенчмаркам. Котировки Brent могут закрепиться в районе 38-42 долларов за баррель», — заключил Игорь Галактионов.

Ранее участники ОПЕК+ согласились на сокращение добычи нефти в три этапа от уровня октября 2018 года. Саудовская Аравия и Россия при реализации нового соглашения в рамках ОПЕК+ с мая по конец июня должны будут добывать не более 8,5 млн баррелей нефти в сутки.