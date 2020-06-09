Китайские эксперты восхитились высокой технологичностью российских истребителей Су-57

Москва, 9 июня. Авторы китайского издания Sohu высоко оценили технологичность российского истребителя пятого поколения Су-57.

Военный эксперт издания, изучив беспилотный режим российских истребителей, пришел к выводу, что пока американские военные самолеты рушатся, в России продолжают активно изучать и готовить применение таких технологий. Беспилотный режим придает российскому самолету пятого поколения маневренность и возможности истребителей шестого поколения, указывают китайские аналитики.

Кроме того, авторы восхитились повышенной маневренностью самолета, которая появилась благодаря беспилотному режиму. В материале Sohu отмечается, что «если будущие истребители смогут действовать в беспилотном режиме и самостоятельно применять вооружение, это позволит повысить существующий предел мобильности».

«Беспилотные летательные аппараты смогут обладать несравнимыми преимуществами перед традиционными пилотируемыми истребителями. Поэтому, по мнению многих мировых экспертов, при разработке самолетов следующих поколений обязательно будут применены беспилотные технологии», — отметили аналитики из Китая.

Они напомнили, что в настоящее время российские истребители пятого поколения Су-57 в беспилотном режиме могут выполнять базовые воздушные маневры.

Российский многофункциональный истребитель Су-57 не имеет аналогов в мире, убежден главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский. Он добавил, что в ближайшее время самолеты поступят ВКС РФ.