Киев, 9 июня. Россия имеет большой запас прочности, поэтому говорить о ее скором крахе или распаде неуместно. Об этом заявил экс-президент Украины Леонид Кравчук.

Бывший глава государства раскритиковал слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, заявившего, что «Россия является искусственным формированием и скоро развалится». Политик призвал представителя СНБО не мечтать об этом.

«Если бы господин Данилов сказал, что есть элементы экономического, социального, политического кризиса, есть внутренние глубокие противоречия в России и это первый признак того, что начинаются внутренние толчки, которые могут при определенных объективных и субъективных факторах привести к сложностям в России. Будет ли это развал или смена власти, или будет, скажем, новая структура организации власти? Так можно говорить, но то, что она развалится, мне напоминает гадание», — сказал экс-лидер в эфире телеканала NewsOne.

Кравчук отметил, что в политике гадание неуместно. Он заявил, что хорошо знает Россию, поскольку учился в Москве и бывал в разных городах, поэтому убежден, что дальнейшее обсуждение высказывания Данилова не имеет смысла.

«Я вам скажу — запас прочности у России всегда есть и сейчас есть. Я не хочу прогнозировать и говорить такие вещи, которые не имеют для меня какого-то основания так говорить. Потому я не хочу даже обсуждать то, что говорил господин Данилов», — резюмировал он.

Ранее Кравчук заклеймил позором экс-президента Украины Петра Порошенко, который руководил страной под контролем Вашингтона. Выполнение лидером приказов бывшего вице-президента США он назвал стыдом, пишет «Царьград».

Кроме того, первый президент Украины назвал самого несчастного, на его взгляд, в политическом плане главу государства из всех своих преемников. Им оказался четвертый руководитель страны, Виктор Янукович, сообщает телеканал «360».