В озеро Пясино попало топливо после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске

Норильск, 9 июня. Топливо, разлившееся в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, попало в озеро Пясино, расположенное севернее Норильска. Попадание нефтепродукта зафиксировали эксперты.

Они считают, что разлитое топливо попало в озеро из впадающей в него реки Амбарная. Именно в нее попали 20 тысяч кубометров нефтепродукта.

Замглавы министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края Юлия Гуменюк подчеркнула 9 июня, что пока в водоеме нет превышения допустимой нормы концентрации углеводородов.

В реку Пясина, впадающую в Карское море, топливо не попало благодаря льдинам в истоке реки. Гуменюк констатировала, что такая природная преграда скоро растает, нужно поставить заграждение, чтобы нефтепродукт не растекался по реке. Чиновница отметила, что на Амбарной установлены боновые заграждения, но либо это сделали слишком поздно, либо они недостаточно эффективны, пишет «ФедералПресс».

По оценкам экспертов, пока в ручье Безымянный предельно допустимая концентрация топлива остается превышенной в 1,1 тысячу раз. Именно из него нефтепродукт попал в речку Амбарная.

Напомним, что разлив топлива произошел 29 мая в результате аварии в районе ТЭЦ-3. Из резервуара вылилась 21 тысяча тонн топлива, 15 из которых попали в воду.

Правоохранительные органы возбудили по данному факту 3 уголовных дела, обвинение уже предъявлено начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3.