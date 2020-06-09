Клинцевич заявил, что «Радио Свобода» должно ответить за фейки о коронавирусе

Москва, 9 июня. «Радио Свобода», как и другие подобные СМИ, должно быть привлечено к ответственности за фейки о коронавирусе, считает сенатор Франц Клинцевич.

По словам политика, распространять недостоверную информацию о COVID-19 могут только «проплаченные люди без совести и журналистской этики», главная цель которых — сформировать очередной элемент информационной войны против России, причем сделать это с помощью пандемии — беды, с которой столкнулся весь мир.

«Их привлекут к ответственности. Я в этом не сомневаюсь. Если будет какая-то задержка, то мы поможем. Дело в том, что в десятки раз увеличилось количество фейков, которые сегодня идут по накатанному пути», — заявил он в комментарии NewInform.

По мнению сенатора, Россия и Китай показали эффективный подход борьбы с эпидемией, высокий уровень медицины и способность противостоять таким вызовам..

Клинцевич поразился, что издания, которые публикуют фейки о коронавирусе, не останавливаются ни перед чем.

«Для них ни смерть, ни радость, ни кровь, ни беда – ничего не является препятствием осуществлять свои гнусные вещи. Они как вели эту информационную войну по дискредитации России и нагнетанию обстановки, так и будут», — констатировал он.

Политик пояснил, что такие СМИ пытаются разбалансировать внутриполитическую обстановку и делают это за счет беды и подобных вещей.

«Нет совести, журналисткой этики, какой-то ответственности», — подчеркнул сенатор.

В заключение Клинцевич высказал мнение, что обнаружение таких вбросов имеет большое значение в борьбе с распространением фейков.

Напомним, «Радио свобода» опубликовало на своем сайте фейковую историю журналиста издания «Север. Реалии» Татьяны Вольтской. В этом материале говорилось о том, как в коронавирусных больницах Петербурга якобы процветают преступная халатность, проводятся принудительные эвтаназии и угрожают врачам. Своим источником Вольтская назвала анестезиолога-реаниматолога из центра им. Никифорова на Оптиков Петра Стеканова.

Однако прочитав свое «интервью», врач заявил, что не предоставлял Вольтской такую информацию. Но это не помешало РС выпустить статью-продолжение, авторы которой не только подставляют врача, ставшего источником «информации», но и оскорбляют правоохранительные органы, попытавшиеся разобраться в ситуации.

Известно, что РС напрямую управляется правительственным «Агентством США по глобальным медиа» (U.S. Agency for Global Media) и содержится на деньги американских налогоплательщиков. В связи с этим подобное поведение издания даже не вызывает удивления.