Миро сравнила устроившего пьяное ДТП актера Ефремова с Началовой

Москва, 9 июня. Блогер Елена Миро сравнила устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова с певицей Юлией Началовой. Актер уйдет от уголовной ответственности, уверена сетевая скандалистка.

«Когда я писала, как Юлю Началову поймали обдолбанной за рулем, на меня полились проклятия. Когда актрису с ТНТ Бочкареву просто лишили прав за вождение под наркотой, всем было пофиг», — напомнила она в своем ЖЖ.

Но рано или поздно безнаказанность приводит к трагедии и, по словам Миро, такая трагедия случилась вчера в Москве — «пьяный Ефремов убил человека».

«За Мишу впряжется оппозиционная общественность, которой он пишет матерные стишки. Коллеги же скажут, что Миша чертовски талантлив. Настолько, что для тюремной самодеятельности он не годится, и нельзя лишать большую сцену такого небесного дарования», — считает Елена.

Миро не исключила, что в деле скоро появится справка о хронических заболеваниях Ефремова, которые появились у него на фоне алкоголизма, с которыми в тюрьму никак нельзя. В итоге, по ее мнению, актеру дадут 4 года условно, хотя ДТП унесло жизнь водителя грузовика, в который врезался внедорожник Ефремова.

«Я надеюсь, что ему не удастся откупиться. Бывают случайные аварии, от этого никто не застрахован. Но то, что сделал он, это самое настоящее преднамеренное убийство!» — безапелляционно заявила Миро.

Она также напомнила, как актер вел себя на месте аварии. Он совершенно не понимал, что происходило, буквально «лыка не вязал». Когда ему сказали, что водитель грузовика сильно пострадал, актер ответил: «Да ладно? Вылечу».

Блогер считает, что Ефремову абсолютно все равно, что по его вине погиб человек.

«Для таких ведь, как Миша, у нас другие законы. Зрителя можно крыть матом со сцены, а потом убивать людей на дороге», — заключила она.

Напомним, в середине февраля общественность потрясло другое ДТП с участием худрука театра «Лицедеи» Виктором Соловьевым. Авария произошла на улице Коллонтай в Петербурге. Соловьев сбил мужчину. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали, он пережил клиническую смерть, у него ампутировали одну ногу. В момент совершения ДТП худрук «Лицедеев» был в состоянии алкогольного опьянения.