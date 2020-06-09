Бортко оценил желание главы Минкульта Украины показывать российские фильмы



Украинская киноиндустрия находится «почти на нуле», поскольку в стране нет хорошей экономики. С таким заявлением в интервью Федеральному агентству новостей выступил российский режиссер и депутат Госдумы Владимир Бортко.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал позицию нового министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко о несогласии с запретом показа фильмов с участием российских актеров, которым закрыт въезд в республику. Украинский министр заметил, что часто санкции против публичных людей были применены необоснованно.

«По моему мнению, только тот факт, что кому-то запрещен въезд, не может одновременно служить основанием для того, чтобы фильмы, в которых принимали участие эти люди, были запрещены», — пояснил Ткаченко.

По его словам, процедура внесения российских знаменитостей в «черные списки» недостаточно прозрачна.

«Одно дело, когда есть возбужденное уголовное дело против кого-то, например, Охлобыстина, Пореченкова. Тогда это должно касаться так называемых «черных списков». Другое дело, когда автоматом все эти люди заносятся в «черные списки», и сотни часов аудиовизуального продукта, в том числе фильм Романа Балаяна, кладутся на полку», — сказал Ткаченко, комментируя исключение Федора Добронравова из списка лиц, которые создают угрозу украинской нацбезопасности.

Оценивая заявление главы украинского Минкульта, первый зампред комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко заявил, что «как ни странно, разум находит себе дорогу».

«Украинская киноиндустрия находится почти на нуле. Для того, чтобы делать кино, нужно иметь хорошую экономику, чего там нет. Поэтому наши фильмы смотрят [на Украине]. Но искусство вне всяких категорий», — поделился мнением Бортко.

В свою очередь, генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев отметил, что Россия и Украина имеют общую культуру, частью которой является кино.

«Мы один народ, а то, что происходит [на Украине с культурой], аномально. Украинцы решили сменить свою культурную генетику, отказавшись от [ее истоков] — Киевской Руси, русской литературы, российской империи. Они хотят пересесть на другой генетический корень в виде Степана Бандеры. Теперь все, что есть в украинской культуре, связано с ним. Однако такой подход на Украине — это абсурд и со временем все должно пройти, потому что эта культурная модель не жизнеспособна», — выразил мнение Киселев.

При этом журналист обратил внимание на то, что российские фильмы пользуются спросом у украинцев из-за тяжелого состояния кинематографа на Украине.

«Там очень маленький рынок и мало денег. Нет украинского кино и не будет», — сказал собеседник ФАН.

Ранее государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) запретило показ и распространение на территории страны фильма «Восемь первых свиданий» из-за участия в картине российской актрисы Екатерины Варнавы. Телеведущая внесена в перечень лиц, которые якобы создают угрозу нацбезопасности Украины. Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко раскритиковала такое решение, назвав его «совершенно большевистским способом».

Летом 2019 года председатель Госкино Украины Филипп Ильенко опубликовал на своем YouTube-канале неутешительные данные о просмотрах и сборах отечественных фильмов. Как оказалось, вся украинская кинопродукция последних пяти лет принесла государственному бюджету сплошные убытки.

Недавно украинская комедия «Наши котики» о карательной операции в Донбассе с треском провалилась в прокате. Фильм был показан в 90 кинотеатрах по всей стране, однако это не спасло его от краха. За время проката кассовые сборы ленты не достигли восьми миллионов гривен (21 млн рублей). При этом ее бюджет составил 42 миллиона гривен, из которых 10 миллионов были предоставлены государством в лице Украинского культурного фонда и Государственного агентства по вопросам кино.