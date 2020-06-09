Пользователи Сети возмутились рассказом подростка, выросшего в «семье» геев

Москва, 9 июня. Пользователи социальных сетей возмущены историей парня, пять лет прожившего в гомосексуальной семье в Германии. Как уточнили в Сети, рассказы о якобы счастливых однополых семьях и их замечательных детях — это ни что иное, как пустые байки.

Ранее Nation News опубликовал рассказал 18-летнего молодого человека по имени Олег, который пять лет прожил с двумя «отцами». Он родился в Германии, его мать — русская, вышла замуж за немца, и до 13 лет мальчик жил в весьма благополучной семье.

Позже отец решил завести бойфренда. Он развелся с женой, которая уехала на родину. Поскольку мальчик был традиционной ориентации, с «отцами» начались проблемы. При этом «родители» решили заняться его перевоспитанием. Дошло до того, что бойфренд отца избил и изнасиловал мальчика.

Когда мать узнала про проблемы ребенка, она смогла забрать его из Германии. Как уточнил Олег, на почве «воспитания» у него появилось много психологических проблем.

Пользователей Сети поразила публикация.

«А чему могут научить семьи, в которых папка папку долбит? Вы почитайте, что говорят дети, выросшие у таких родителей. Что это мерзость, где-то было и сексуальное насилие… В гробу я видел такую норму», — возмутился Сергей Сабитов.

«Голливуд нам 20 лет в каждом кино показывал, какие геи молодцы. И ухоженные, и веселые. Любите их все. Но не говорил, что готовит мир к тому, что они и детей будут забирать и любить своей извращенной любовью», — написал пользователь под ником «Валет Козырной».