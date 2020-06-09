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Министр обороны Италии посетил штаб-квартиру IRINI

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Министр обороны Италии посетил штаб-квартиру IRINI

Рим, 9 июня. Штаб-квартиру европейской мониторинговой миссии за соблюдением оружейного эмбарго ООН в Ливии посетил министр обороны Италии Лоренцо Герини в сопровождении начальника обороны Италии, генерала Энцо Вечьярелли и командующего итальянским командным объединением, генерала Лучано Портолано.

Итальянскую делегацию поприветствовал командующий миссией ЕС IRINI Фабио Агостини. Он рассказал гостям о деятельности и первых результатах операции в Средиземном море, где в настоящее время задействованы силы более 20 европейских государств.

«Операция IRINI имеет очень важную политическую задачу. Она (IRINI — Прим. ФАН) свидетельствует о том, что Европа может сделать в целях урегулирования ливийского кризиса. Как часто говорит Боррель (председатель Европарламента. — Прим. ФАН), IRINI — это не решение проблемы, а важная часть решения», — убежден Лоренцо Герини.

Он отметил, что европейская миссия начала свою деятельность в Средиземноморье в первых числах мая, но уже сейчас были достигнуты положительные результаты. Глава МО Италии подчеркнул, что это является важным аргументом к тому пути, который проложили итоги берлинской конференции по урегулированию ливийского кризиса.

Министр обороны Италии посетил штаб-квартиру IRINI

В заключении Герини поблагодарил адмирала Агостини за проведение всех необходимых мероприятий в рамках европейской миссии и всех военнослужащих из разных государств, участвующих в ней.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало, что глава миссии Евросоюза в Ливии Алан Буджея заявил о необходимости поиска решений для прекращения огня в регионе и способов к противодействию военной интервенции. По словам главы миссии ЕС в Ливии, для этого необходимо соблюдать положения, утвержденные в ходе берлинской конференции как основы для политического диалога.

Напомним, основной целью европейской миссии IRINI является мониторинг за соблюдением оружейного эмбарго ООН в Ливии. Однако присутствие фрегатов и авиации европейцев не останавливает Турцию от военной интервенции в североафриканский регион — Анкара продолжает поставки наемников и вооружения в Триполи и Мисурату.

На заре работы IRINI в Средиземноморье европейская мониторинговая миссия зафиксировала присутствие турецкого судна, которое, предположительно, перевозило военную технику для боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

Министр обороны Италии посетил штаб-квартиру IRINI

Еще одну партию удалось найти благодаря открытым источникам из социальных сетей. Стало известно, что грузовой воздушный борт Boeing 747-4H6 (BDSF) вылетел из Бельгии в Алжир, и исчез с радаров 5 мая после сближения с алжирско-ливийской границей.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не скрывает своих амбиций по наращиванию военного контингента в Ливии. Так 27 мая стало известно об организации воздушного моста между Стамбулом, Триполи и Мисуратой. С 23 мая самолеты Hercules C-130 из 222-й транспортной эскадрильи ВВС Турции регулярно летают в направлении Триполи и Мисураты. Отметим, до этого большая часть вооружения и наемников доставлялись в Ливию морским путем.

На пресс-конференции 21 мая Ахмад Мисмари продемонстрировал журналистам несколько видеозаписей с камер, которые были закреплены на турецком бронетранспортере Kirpi, захваченном в плен ЛНА. На видео был запечатлен путь транспортировки бронемашины из порта «Измир» (Турция) до порта «Триполи» — улика свидетельствует о нарушении Анкарой оружейного эмбарго ООН.

На другой видеозаписи была тренировка боевиков ПНС Ливии под руководством турецких офицеров. Кроме того, в кадре неоднократно мелькали сирийские боевики, что свидетельствует о присутствии иностранных наемников в рядах ПНС Ливии.

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