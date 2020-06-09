Министр обороны Италии посетил штаб-квартиру IRINI

Рим, 9 июня. Штаб-квартиру европейской мониторинговой миссии за соблюдением оружейного эмбарго ООН в Ливии посетил министр обороны Италии Лоренцо Герини в сопровождении начальника обороны Италии, генерала Энцо Вечьярелли и командующего итальянским командным объединением, генерала Лучано Портолано.

Oggi ho visitato la sede del comando dell’operazione #IRINI. Contributo fondamentale per dare concretezza alle conclusioni della conferenza di Berlino sulla crisi libica. L’Europa deve esserci, anche attraverso la #Difesa. @EUNAVFOR_MED pic.twitter.com/gCCLaeSDrE — Lorenzo Guerini (@guerini_lorenzo) June 8, 2020

Итальянскую делегацию поприветствовал командующий миссией ЕС IRINI Фабио Агостини. Он рассказал гостям о деятельности и первых результатах операции в Средиземном море, где в настоящее время задействованы силы более 20 европейских государств.

«Операция IRINI имеет очень важную политическую задачу. Она (IRINI — Прим. ФАН) свидетельствует о том, что Европа может сделать в целях урегулирования ливийского кризиса. Как часто говорит Боррель (председатель Европарламента. — Прим. ФАН), IRINI — это не решение проблемы, а важная часть решения», — убежден Лоренцо Герини.

Он отметил, что европейская миссия начала свою деятельность в Средиземноморье в первых числах мая, но уже сейчас были достигнуты положительные результаты. Глава МО Италии подчеркнул, что это является важным аргументом к тому пути, который проложили итоги берлинской конференции по урегулированию ливийского кризиса.

В заключении Герини поблагодарил адмирала Агостини за проведение всех необходимых мероприятий в рамках европейской миссии и всех военнослужащих из разных государств, участвующих в ней.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало, что глава миссии Евросоюза в Ливии Алан Буджея заявил о необходимости поиска решений для прекращения огня в регионе и способов к противодействию военной интервенции. По словам главы миссии ЕС в Ливии, для этого необходимо соблюдать положения, утвержденные в ходе берлинской конференции как основы для политического диалога.

Напомним, основной целью европейской миссии IRINI является мониторинг за соблюдением оружейного эмбарго ООН в Ливии. Однако присутствие фрегатов и авиации европейцев не останавливает Турцию от военной интервенции в североафриканский регион — Анкара продолжает поставки наемников и вооружения в Триполи и Мисурату.

На заре работы IRINI в Средиземноморье европейская мониторинговая миссия зафиксировала присутствие турецкого судна, которое, предположительно, перевозило военную технику для боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

Еще одну партию удалось найти благодаря открытым источникам из социальных сетей. Стало известно, что грузовой воздушный борт Boeing 747-4H6 (BDSF) вылетел из Бельгии в Алжир, и исчез с радаров 5 мая после сближения с алжирско-ливийской границей.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не скрывает своих амбиций по наращиванию военного контингента в Ливии. Так 27 мая стало известно об организации воздушного моста между Стамбулом, Триполи и Мисуратой. С 23 мая самолеты Hercules C-130 из 222-й транспортной эскадрильи ВВС Турции регулярно летают в направлении Триполи и Мисураты. Отметим, до этого большая часть вооружения и наемников доставлялись в Ливию морским путем.

На пресс-конференции 21 мая Ахмад Мисмари продемонстрировал журналистам несколько видеозаписей с камер, которые были закреплены на турецком бронетранспортере Kirpi, захваченном в плен ЛНА. На видео был запечатлен путь транспортировки бронемашины из порта «Измир» (Турция) до порта «Триполи» — улика свидетельствует о нарушении Анкарой оружейного эмбарго ООН.

На другой видеозаписи была тренировка боевиков ПНС Ливии под руководством турецких офицеров. Кроме того, в кадре неоднократно мелькали сирийские боевики, что свидетельствует о присутствии иностранных наемников в рядах ПНС Ливии.