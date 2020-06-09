Сирия, 9 июня. «Джейш Магавир ат-Таура» заявляет о столкновениях с САА у Ат-Танфа. Задержали убийц 16-летней курдской девушки из Африна. Два человека погибли в результате взрыва заминированного мотоцикла у Аш-Шаддади в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Джейш Магавир ат-Таура»: заявила о столкновениях с САА в районе Ат-Танфа на юге провинции Хомс.

«Исламское государство»1: подозревается в минировании мотоцикла у города Аш-Шаддади на юге Хасаки.

Протурецкие силы: задержали боевика, причастного к убийству 16-летней курдской девушки в Африне.

Курдские вооруженные бандгруппы: вновь столкнулись с протестами населения в Дейр-эз-Зоре; подверглись обстрелам союзников Турции в районе Тель-Рифата к северу от Алеппо; пережили налет неизвестных поблизости от города Аль-Бусейра в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Союзники Турции вновь интенсифицировали артобстрелы в районе города Тель-Рифат, контролируемого курдскими бандгруппами. Информационный портал Al Nour сообщает о том, что падение гранат, выпущенных протурецкими боевиками, привело к возгоранию на полях. В результате пострадали десятки дунамов сельскохозяйственных земель. Информации о возможных жертвах среди местных жителей пока не поступало.

Стало известно, что боевик, причастный к убийству 16-летней девушки курдской национальности, тело которой было обнаружено в Африне в это воскресенье, был арестован. Twitter-канал (Media_Sami_ Al-Halabi) заявляет, что им оказался террорист по имени Баян Махмуд Бадхт 27 лет. Он и его жена признались в убийстве и были взяты под стражу.

Провинция Хомс

Группировка «Джейш Магавир ат-Таура», боевики которой скрываются на оккупированной США территории на юге Хомса, заявили о столкновении с правительственными войсками к западу от района Ат-Танфа. Никакой информации о причинах и последствиях произошедших стычек не поступало. Официальные новостные порталы эти данные пока не подтверждали.

Как известно, в незаконно занимаемой США 55-километровой зоне на границе с Ираком и Иорданией базируются террористы различных антиправительственных формирований. В частности, здесь проходят обучение джихадисты «Исламского государства». Так, накануне один из пленных боевиков группировки заявил, что был завербован британской разведкой на базе «Ат-Танф».

Провинция Дейр-эз-Зор

На левом берегу Евфрата в зоне контроля «Демократических сил Сирии»**** (SDF) произошла новая вылазка неизвестных. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (RadioAlKul), группа лиц, вооруженных автоматами, открыла огонь на дороге к востоку от города Аль-Бусейра. В результате ранения получил один из курдских боевиков, а также местный житель. Предполагается, что к организации налета имеют отношение террористы «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность.

Между тем народные демонстрации на востоке провинции приобретают массовый характер. Как передает новостной портал Al Nour, на митинги вышли жители населенных пунктов Дибан, Джейдет-Акидат и Аль-Дахла. Участники протестов выступают против ухудшения условий жизни, а также осуждают коррупцию среди курдских чиновников, подчиняющихся SDF. Напомним, накануне выступления также прошли в городе Аль-Эзба и деревне Абриха.

Провинция Хасака

Неизвестные подожгли палатку в лагере «Аль-Хол», контролируемом «Демократическими силами Сирии» (SDF). Согласно данным интернет-портала Al Nour, в результате вспыхнувшего пожара пострадала женщина. О степени тяжести полученных ею травм не сообщается. Подозреваемыми в поджоге являются члены семей террористов «Исламского государства», которые содержатся в пункте временного размещения наряду с остальными поселенцами.

Тем временем Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о детонации заминированного мотоцикла недалеко от города Аш-Шаддади на юге региона. Взрыв привел к гибели двух гражданских лиц, автомобиль которых следовал по шоссе. В установке СВУ обвиняются члены «спящих ячеек» ИГИЛ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.