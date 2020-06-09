Женщины-военнослужащие впервые примут участие в параде Победы в Ставрополе. ФАН-ТВ

В Ставрополе более пятидесяти женщин-военнослужащих провели тренировочный парадный марш. Женский состав впервые примет участие в параде Победы в Ставрополе 24 июня, отметили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, в параде примут участие около 1,7 тысяч человек. В мероприятии будет задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе реактивные системы залпового огня «Град-М» и «Ураган», артиллерийские установки Мста-Б, бронетранспортеры БТР-82, зенитные установки ЗУ-23 на базе автомобиля КАМАЗ, бронеавтомобили «Рысь» и «Тигр», комплекс связи «Редут», а также оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».

Военные планируют провести еще порядка десяти тренировок парада в разном составе. Генеральная репетиция состоится 20 июня. По словам военных, все мероприятия на тренировочных площадках и в транспорте, выделенном для доставки участников, регулярно проходят дезинфекцию.

Участвующие в параде военнослужащие также проходят регулярное медицинское обследование для допуска к тренировкам и самому мероприятию.