Пит-стоп на красоту: хирург делает инъекции ботокса прямо в автомобиле. ФАН-ТВ

Пластический хирург из Майами Майкл Зальцхауер, известный как Dr. Miami, давно эпатирует публику не только на страницах своего блога в Snapchat, но и в реальной жизни.

Доктор предлагает своим клиентам сделать инъекцию ботокса, не выходя из личного авто. Медик это объясняет тем, что из-за угрозы распространения коронавируса, необходимо соблюдать социальную дистанцию, а многие девушки хотят выглядеть красиво всегда. Идея к Майклу пришла, когда он стоял в очереди на сдачу теста от COVID-19 в своем автомобиле.

Косметическая процедура не занимает много времени: клиенты сидят в авто на специальной крытой парковке, а доктор вводит инъекции ботокса через открытое окно машины.

Каждое воскресенье хирург проводит «уколы красоты», поскольку они стали пользоваться большой популярностью. Майкл, не исключает, что и в будущем (после пандемии коронавирусной инфекции) такими услугами можно будет воспользоваться.

«Многие мои пациенты вздохнули с облегчением. Они находились в условиях карантина на протяжении 10 недель или более. Большинство из них делали инъекции ботокса два или три месяца назад. Они находятся в депрессии по другим причинам, и когда они видят в отражении возвращающиеся морщины… Это [процедура] как небольшое поощрение, небольшая поддержка в условиях после пандемии, так что люди действительно рады сделать такую процедуру. Они приезжают всей семьей — им не надо вызывать няню. Кто-то приезжает с собакой в машине. Я имею ввиду, что вы можете буквально сделать бронь, подъехать, получить инъекцию и продолжить свой день», — рассказал Майкл.

«Доктор Майами» стал настоящей интернет-звездой после того, как начал публиковать небольшие репортажи прямо из своей операционной. Такую идею подсказала медику его дочь. Многие клиенты не против стать героями видеороликов знаменитого хирурга.

Майкл Зальцхауер считает, что люди имеют малое представление об инъекциях ботокса, а ведь они не сложнее обычной прививки.