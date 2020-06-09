У погибшего в ДТП по вине Ефремова водителя осталась пожилая мать

Москва, 9 июня. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в результате ДТП по вине актера Михаила Ефремова. У погибшего осталась пожилая мать, которая пока не знает о смерти сына, об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

По данным источника, 80-летняя мать Захарова проживает в селе Кузьминское Рязанской области, женщина страдает хроническими заболеваниями и пока не знает о смерти сына.

«Мать Мария Иванова, ей больше 80 лет, проживает в селе Кузьминское Рязанской области, страдает рядом хронических заболеваний. Она еще не знает, что сын погиб. Переживают за ее здоровье и боятся сказать», — сообщил источник.

Пенсионерка является заслуженным агрономом СССР и награждена орденом Ленина. По предварительным данным, мать Захарова могла состоять в родственных отношениях с умершим в марте бывшим председателем Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым.

В понедельник в Москве на Смоленской площади произошло ДТП с участием Михаила Ефремова. Актер, будучи за рулем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Сам он не пострадал, однако водитель фургона Сергей Захаров получил тяжелые травмы. Позже мужчина скончался в больнице.

После смерти пострадавшего уголовное дело в отношении Ефремова переквалифицировали на часть статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Статья предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.