После окончания пандемии поток китайских туристов в Россию увеличится

Москва, 9 июня. Пандемия коронавируса серьезно подорвала туристический бизнес Китая и России, но не повлияла на отношения двух государств. Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй в разговоре с Федеральным агентством новостей заявил, что после возобновления авиасообщения в Россию приедет еще больше туристов из его страны, чем прежде.

«Я думаю, после пандемии туристов приедет еще больше, чем стремилось в Россию раньше», — заявил чрезвычайный и полномочный посол КНР.

Он подтвердил, что в этом году туристическая отрасль сильно просела из-за коронавируса, но в Китае надеются на ее быстрое восстановление.

До начала пандемии турпоток в Россию из Китая считался номером один по численности: в среднем за год нашу страну посещали более 2,5 миллиона китайских туристов. Самыми популярными сегментами потребительского рынка, где китайцы совершали больше всего покупок, значились фаст-фуд, супермаркеты, рестораны, отели и бутики.

Из всех российских городов гости из Китая предпочитали Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Тулу, Казань и Владимир, а также маршруты Чита—Забайкальск и Хабаровск—Уссурийск. По данным туроператоров, чаще всего туристы из Поднебесной путешествовали по России в конце января — начале февраля, на майские праздники и ранней осенью.

Чжан Ханьхуэй также добавил, что китайские военные и представители власти получили приглашение на парад Победы в Москве 24 июня. По его словам, военные расчеты готовятся принять участие в торжествах, а решение властей о присутствии в Москве ему пока не известно. Он подчеркнул, что Россия и Китай «вместе работают для защиты стратегических интересов и развития экономики».

Сегодня чрезвычайный и полномочный посол КНР осмотрел главный храм Вооруженных Сил РФ в подмосковной Кубинке и галерею «Дорога памяти».