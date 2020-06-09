В МИД опровергли присутствие в Ливии сотрудников ЧВК «Вагнер»

Москва, 9 июня. Сведения о присутствии в Ливии сотрудников ЧВК «Вагнер» и их сотрудничестве с силами фельдмаршала Халифы Хафтара сомнительны и построены на подтасованных данных. Об этом заявил замглавы МИД РФ Богданов.

По его словам, такие сообщения направлены на «дискредитацию политики России на ливийском направлении».

«Распространяемая рядом зарубежных источников, в том числе в Госдепартаменте США, информация о присутствии в Ливии сотрудников ЧВК «Вагнер» и их участии в боевых действиях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара большей частью построена на подтасованных данных», — сказал Богданов в интервью египетской газете Al Ahram.

Он добавил, что достоверность публикуемых «фактов» невозможно доказать.

«Подобные утверждения основаны на источниках зачастую сомнительного свойства, имеющих прямой интерес в поддержке противников Хафтара», — отметил замминистра.

Богданов подчеркнул, что списки россиян, которые якобы воюют в Ливии, скопированы с данных украинского сайта «Миротворец», при этом указанные граждане вообще никуда не выезжали.

Кроме того, за новую российскую военную технику в Ливии, как утверждает замглавы МИД, выдают образцы, давно работающие в североафриканской стране.