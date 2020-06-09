Ефремов признал себя виновным в «пьяном» ДТП

Москва, 9 июня. Актер Михаил Ефремов признал себя виновным в ДТП на Смоленской площади в Москве. Об этом сообщил адвокат артиста.

«Изначально еще вчера он говорил, что был за рулем и был причастен к ДТП. Но сегодня допрос не состоялся по ряду технических причин», — сообщил адвокат актера.

Как ранее сообщил источник Федерального агентства новостей, во вторник Ефремова доставят в суд. Следователь Следственного управления ГУ МВД будет ходатайствовать об избрании меры пресечения.

В понедельник в Москве на Смоленской площади произошло ДТП с участием Ефремова. Актер, будучи за рулем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Сам он не пострадал, однако водитель фургона, в который врезался актер, Сергей Захаров получил тяжелые травмы. Позже мужчина скончался в больнице.

После смерти Захарова уголовное дело в отношении Ефремова переквалифицировали на часть статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Статья предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

На видео с места ДТП видно, что актер с трудом говорит и стоит на ногах. Он перебивает речь полицейского и заявляет: «Я виноват». На вопрос правоохранителя: «Вы выпили?», актер признается: «Да».

По данным ФАН, у погибшего осталась пожилая мать, которая пока не знает о смерти сына. 80-летняя женщина проживает в селе Кузьминское Рязанской области и страдает хроническими заболеваниями.