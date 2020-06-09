Психолог объяснила важность поднимаемой проблемы в ролике ФАН о семейных ценностях

Москва, 9 июня. Федеральное агентство новостей подготовило ролик о необходимости закрепления понятия брака как «союза мужчины и женщины» в Конституции РФ. Пользователи Сети начали активно высказываться на тему недопустимости усыновления и воспитания детей однополыми парами в России. Психолог, социальный педагог Татьяна Курмангалиева поддержала ролик, заметив, что любой ребенок нуждается в полноценной семье, которая состоит из мамы и папы.

Иначе у ребенка могут развиться психологическая травма или комплексы, предупредила специалист. По ее словам, никто не может заменить отца. Татьяна Курмангалиева рассказала, что часто работает с детьми, «воспитанными, по сути, в однополых семьях, то есть мамой и бабушкой».

«Две, даже замечательных женщины, не могут заменить одного отца. Не в том смысле, что он жизненно нужен, а в том, что ребенок хочет, чтобы у него был папа. Рано или поздно все дети узнают, что у других детей есть мама и папа», — заметила психолог.

Она добавила, что если у ребенка нет папы или мамы «то тут же появляется риск психологической травмы или комплексов». Об этом пишет «Политика Сегодня».

«А вот что такое два папы и ни одной мамы я даже представить не могу», — добавила специалист.

Она также оценила исследование профессора социологии Техасского университета Марка Регнеруса под названием «Как отличаются взрослые дети, родители которых имеют однополые отношения», подтвердил, что, у детей, которые воспитываются в однополых семьях, действительно, развиваются проблемы.

По данным исследования, дети, воспитанные в ЛГБТ-семьях, испытывают трудности с социальной адаптацией. Кроме того, у них развиваются суицидальные наклонности. Отмечается, что 12% воспитанников лесбийских пар и 24% детей из гомосексуальных семей признались в мыслях о суициде. Такой показатель в традиционных или неполных семьях ниже более чем в два раза.

Детский омбудсмен в Ростовской области Ирина Черкасова ранее объяснила, почему для гармоничного развития ребенка важна традиционная семья.