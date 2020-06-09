Член ОП назвал важной тему усыновления детей однополыми парами, поднятую в ролике ФАН

Москва, 9 июня. Усыновление детей однополыми парами в России грозит смещением всех систем ценностей и основ, на которых держится государство. Такое мнение выразил политолог, член Общественной палаты РФ Борис Якеменко, комментируя вызвавший общественные споры ролик Федерального агентства новостей о поправке в статью Конституции РФ №72.

«Принципиально важно, чтобы этого не было. Тем более в России, которая остается бастионом, который не сдался, как Европа, на милость этим новомодным тенденциями. <…>. Это грозит фундаментальным разрушением всех основ. Если рушится семья, которая построена на системе иерархии мужчины и женщины, то дальше рушится государство», — объяснил свою точку зрения общественник в беседе с «Политикой сегодня».

По мнению Якименко, усыновление детей однополыми парами является воплощением одного из самых тяжких грехов.

«Напрасно думать, что это просто такая толерантная игра, отклик на какие-то толерантные тенденции. Ничего подобного!» — подчеркнул политолог.

Ранее ролик Федерального агентства новостей (ФАН) о поправке в статью 72 Конституции РФ, закрепляющей понятие брака как союза мужчины и женщины, стал предметом общественных обсуждений. ЛГБТ-сообщество осудило его, завив, что геи не собираются наряжать усыновленных мальчиков в женскую одежду.

В то же время накануне стало известно, что сотрудники московской полиции разыскивают семью из Измайлова, в которой отец-транссексуал приучает восьмилетнего сына носить женские вещи и делает ребенку прически противоположного пола.

Голосование по поправкам в конституцию состоится в период с 25 июня по 1 июля. Его заключительный день станет выходным.

С 5 июня по всей стране работает специальный сайт 2020og.ru, на котором указаны все поправки, которые предлагается внести, и объясняется их суть, напоминает Kp.ru. С этим списком может ознакомиться любой россиянин.